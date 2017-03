Barcelona busca el respaldo del Pleno para interponer querellas contra el franquismo

Público

http://www.publico.es/politica/barcelona-busca-respaldo-pleno-interponer.html

El Pleno de la capital catalana vota este viernes una Declaración Institucional, impulsada por las asociaciones de víctimas de la dictadura y memorialista, que respalda al Consistorio para interponer “acciones penales” en los juzgados que correspondan con el fin de se investiguen los crímenes del franquismo en el contexto de “crímenes de lesa humanidad”

La ciudad de Barcelona sufrió la ejecución de 1.717 personas condenadas a pena de muerte entre 1939 y 1959. Once de ellas eran mujeres. 23 fueron ejecutadas mediante garrote vil y el resto fueron fusiladas en el Camp de la Bota. Pero no ahí no acaba la lista de penalidades. Muchos años después, en 1973, también sería asesinado el joven Salvador Puig Antich tras un juicio que más bien pudo calificarse de teatro.

En memoria de los asesinados y también de los ciudadanos que sufrieron la represión, el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado el camino para intentar acabar con la impunidad del franquismo. Si hace apenas unas semanas el Consistorio anunciaba que se querellaría en nombre de Salvador Puig Antich, ahora el Gobierno municipal de la ciudad busca el respaldo del Pleno del Ayuntamiento para que avale su estrategia para acabar con la impunidad franquista e interponer querellas contra los crímenes de la dictadura.

La ciudad de Barcelona sufrió la ejecución de 1.717 personas condenadas a pena de muerte entre 1939 y 1959