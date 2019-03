Nos torturaron cuando éramos jóvenes y luchábamos por la democracia. Nos robaron a nuestros hijos y hermanos. Mataron y tiraron en fosas comunes a nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, seres queridos que queremos enterrar con dignidad. Nos expropiaron nuestras casas, nos llevaron al exilio, esclavizaron a nuestros familiares… un sin fin de crímenes que a día de hoy, en la España del 2018, no se han juzgado. Nos llamamos Paqui, Merçona, Chato, Kutxi, Josu, María Ángeles, Paco, Soledad… Pero somos miles. Somos las víctimas que “el pacto del olvido”, forjado en la transición a la democracia, quería olvidar. La idea era pasar la página para que la sociedad pudiera avanzar, pero no podemos pasar página sin antes haberla leído. Todavía estamos aquí, y todavía hay torturadores andando libres por la calle, cuerpos en fosas comunes, y bebés robados que no conocen su verdadera identidad. Estamos luchando por la verdad, la justicia y medidas de reparación antes de que se acabe nuestro tiempo. Por nosotras y nosotros, y porque no queremos dejar esta herencia a nuestros hijos e hijas. En 2010 recurrimos a la justicia universal para pedir en Argentina, a 10,000 kilómetros de nuestro país, la justicia que en nuestro país se nos negaba. Este proceso queda reflejado en la película documental ‘El Silencio de Otros’, que acaba de estrenarse en España, un precioso altavoz y herramienta de cambio para visibilizar el sufrimiento y la lucha de los y las querellantes y de las víctimas del franquismo. A lo largo de estos 8 años, hemos sufrido un constante bloqueo por parte de los distintos gobiernos españoles. Ahora, con el nuevo gobierno, hay algo de esperanza. Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, usted puede y debe garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. No es complicado, sólo necesita la voluntad política de colaborar con la Justicia Argentina, que es la única que investiga los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. De esa forma, además, atendería las reiteradas peticiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La jueza argentina María Servini pidió a España poder tomar declaración a 20 miembros de la dictadura acusados de crímenes de lesa humanidad. Primero se le negó la extradición, luego se le negó la posibilidad de tomarles declaración en España, con la colaboración de jueces de aquí. >>> Pide a Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno y a Dolores Delgado, Ministra de Justicia, que colaboren con la Justicia Argentina para poder esclarecer los crímenes de la dictadura, a través de las siguientes medidas: 1) Anular la instrucción de obligado cumplimiento emitida por la Fiscalía General del Estado, el 30 de septiembre de 2016, que impide a los jueces españoles tomar declaración a las víctimas y los imputados en la causa penal que se tramita en Argentina. 2) Revocar la decisión del Consejo de Ministros, de 13 de marzo de 2015, que impide dar curso legal a las solicitudes de extradición emitidas por el Juzgado Criminal y Correccional 1 de Buenos Aires. 3) Cumplir la norma de Derecho Internacional que obliga a extraditar o juzgar a los autores de Delitos Contra la Humanidad y, de conformidad con lo dictado por los Relatores Especiales de Naciones Unidas, se cite a declarar a las víctimas del franquismo de forma que puedan impulsar los correspondientes procesos penales. Hay muchos crímenes pendientes, mucho dolor y mucho camino por recorrer, pero siempre hay que empezar por algo. Es hora de empezar a hacer justicia, es hora de que el dolor y sufrimiento de las víctimas sea escuchado. Os invitamos a conocer nuestra historia en el documental “El silencio de otros”. Firmado: Paqui Maqueda, Merçona Puig Antich, Chato Galante, Josu Ibargutxi, María Ángeles Martín, Paco Vargas Mendieta, Kutxi Echegoyen, Soledad Luque