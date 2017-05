CEAQuA denuncia el desamparo de la víctimas del franquismo en el Parlamento Europeo

Las organizaciones de la CEAQUA denuncian en el Parlamento Europeo el desamparo de las víctimas de los graves crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo en España y piden a las instituciones europeas que exijan el fin de la política de impunidad mantenida en este país desde hace más de cuarenta años.

El 26 de abril, tuvo lugar en el Parlamento Europeo la conferencia sobre memoria histórica “Verdad, Justicia y Reparación: Ciudades y naciones para la memoria”, organizada por los grupos S&D; ALDE; GUE/NGL y Greens- EFA, y en la cual participaron activamente diferentes organizaciones miembros de las Plataformas de Euskal Herria, la Comunidad de Madrid y Andalucía de la CEAQUA.

El Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, Pablo de Greiff, inició la conferencia exponiendo las conclusiones y recome ndaciones del informe elaborado en el 2014, en el cual señalaba que “las medidas adoptadas por el Estado español, no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Los mayores vacíos se evidencian en materia de verdad y justicia.”

Desde las organizaciones de la sociedad civil se denunció la política de impunidad mantenida hasta el momento por los diferentes gobiernos en España; la falta de reconocimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de estos crímenes internacionales; los constantes obstáculos sufridos por parte del poder judicial; la falta de cooperación judicial con los juzgados argentinos; y la aplicación de la Ley española de Amnistía de 1977 que impide el acceso a la justicia de las víctimas.

Además, señalaron las diferentes acciones por la justicia que se están llevando a cabo, como la interposición de las querellas municipales por parte de los ayuntamientos de diferentes territorios del estado español.

Finalmente, solicitaron a las instituciones europeas su compromiso en la lucha contra la impunidad que se mantiene en España y su apoyo para que las víctimas puedan ejercer sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Por su parte los europarlamentarios y europarlamentarias firmaron un manifiesto en el cual hacen llamamiento a representantes de instituciones, fuerzas políticas, y organizaciones sociales a trabajar unidos para conseguir que, finalmente, se haga justicia. Y al Estado español, al igual que otros Estados europeos, ajuste sus políticas de memoria a las exigencias de verdad, justicia y reparación a la que le obligan los estándares internacionales.

El manifiesto puede descargarse aquí: Manifiesto Acto Gernika MEPs

