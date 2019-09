El Congreso aprueba por unanimidad tramitar una ley de bebés robados por el franquismo

La proposición de ley de bebés robados en el Estado español echa a rodar con la aprobación por unanimidad de su paso a trámite en el Congreso de los Diputados votada este martes. Un marco legal para investigar los casos de sustracción de menores y juzgar a los presuntos culpables de una trama que arrancó con el golpe de Estado franquista, según reza el texto, y quedó extendida durante la democracia

Los partidos han ido «más allá de las siglas» y España podrá tener una ley de bebés robadospor el franquismo si supera los trámites legislativos y de enmiendas que le esperar a la proposción. Las asociaciones de víctimas califican la iniciativa como «pionera». El texto presentado tiene vocación de «relevancia en el ámbito legislativo» y consecuencias «en el ámbito judicial» que permitirán «juzgar a los victimarios», dice la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CeAQUA).

Porque la futura ley responde a las demandas de las víctimas con la base del derecho internacional de derechos humanos. En el texto, el delito de secuestro de menores queda definido «en un contexto de crímenes contra la humanidad», como recomiendan al Estado español organismos como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

La propuesta legislativa parte de la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’ y establece un marco temporal abierto: arranca el 17 de julio de 1936 y «acoge tanto los casos ocurridos durante la dictadura como en la democracia». CeAQUA «celebra» el avance logrado con el impulso a la normativa. La toma en consideración «es el punto decisivo para que todos los grupos políticos trabajen en ella y consiga convertirse en Ley en poco tiempo», destaca la coordinadora en un comunicado.

La ley que responde a «una cuestión de locas»

Asociaciones de víctimas y familiares de bebés robados han estado presentes en el Congreso durante las intervenciones parlamentarias. Como la presidenta de ‘Todos los niños robados son también mis niños’, Soledad Luque. Y casos como los de Pilar Navarro, al que una monja dijo en 1973: «la niña ha fallecido, pero ya la he bautizado».

«Es una ley prudente a pesar de la gravedad del problema, porque no habéis pedido lo imposible, sino herramientas como una base de datos de víctimas y de ADN, una Fiscalía especial y una Comisión Estatal de Derechos de Identidad», ha dicho a las víctimas el diputado del PSOE Antonio Hurtado. El texto «aborda el problema desde una perspectiva integral y reparadora» porque «la democracia española tiene una enorme deuda con todas vosotras», ha subrayado.

El caso de los bebés robados era tratado «como una cuestión de locas que no teníais credibilidad» que sigue tomando luz desde la lucha de las familias «contra el olvido y la pasividad de las instituciones públicas». El portavoz socialista también ha recalcado cómo «la Iglesia católica se ha negado a aportar datos de los hechos ocurridos» en una labor «que ha tenido que ser de colaboración y no de tratar de ocultar y poner más silencio».

El Partido Popular ha hecho «hincapié» en la labor del anterior Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy. «Tampoco es justo no reconocer que ha se hicieron cosas con el último Gobierno del PP», en palabras del diputado Óscar Clavell. El popular ha resaltado que la «pretensión» de su partido «siempre fue ayudar a las víctimas». «Nadie tiene derecho a quitar a una madre lo que más quiere en esta vida, que es un hijo», ha dicho Clavell, que espera una «solución definitiva y real ya» a los casos de bebés robados.

«El silencio como respuesta»

«El silencio ha sido la respuesta que mayoritariamente han dado jueces, fiscales y políticos», ha afirmado el parlamentario José David Carracedo, de Unidos Podemos. Mientras, «los tratados internacionales dicen que el robo de bebés son crímenes contra humanidad y no prescriben… que alguien explique lo que ha pasado con el doctor Vela», en alusión al primer juicio que acabó con el ginecólogo Eduardo Vela absuelto aunque se demostró que era culpable de los delitos de los que era acusado.

«Todos estos casos tienen en común el dolor. Un dolor que no pasa, que ha llegado para estar y quedarse. Esto se llama impunidad, y si hay impunidad no hay democracia», ha continuado Carracedo.

«Los bebés robados siguen siendo en España casos sin resolver», ha resumido el diputado Marcial Gómez, de Ciudadanos. El texto de la ley que toma en consideración el Congreso «supone un buen punto de partida» para un marco legal «que permita sentar en el banquillo a los responsables, a esas mafias, y reparar el daño causado».

«Si tan solo una madre se reencontrara con su hijo ya valdría la pena todos los esfuerzos», ha destacado el diputado naranja. Y «cada testimonio (de las víctimas) es una cornada directa al corazón que nadie puede obviar pero también una lección por la lucha inquebrantable».

Relatos crudos como los que ha expuesto en su intervención Gabriel Rufián, de ERC. «Pagaron por mí más que por un piso, mis padres me confesaron que me habían comprado, un cura daba a elegir entre niño o niña, me quitaron a mi hija por ser madre soltera, me dijeron que la niña se había muerto, no me dejaron verla, ahora sé que está viva, que vive en Valencia, que tiene 51 años y me está buscando». Casos,

«Son casos, son testimonios, y son 300.000», ha apuntado Rufián. «En este país es posible que haya habido más casos de robos que de adopciones», ha continuado. Todo, de manos de «una red organizada de médicos, comadronas, monjas, curas, funcionarios y políticos franquistas y no tanto, de los años 30 hasta los años 90».

«¿Qué hay peor que robarle el hijo a alguien?», ha cuestionado el parlamentario de ERC. «Dejemos de lado las siglas y hagamos que recuperen su identidad, sino, no merecemos estar aquí», ha concluido Rufián.

«Conocer la verdad»

La CeAQUA «lleva promoviendo esta iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados desde hace más de un año» como una propuesta de la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’, integrante de la coordinadora.

El marco legal llega para «conocer la verdad de los hechos, obtener justicia y reparación para las víctimas» y «conseguir que este deleznable crimen jamás vuelva a repetirse», explica la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina.

La Proposición de Ley fue firmada y registrada el 25 de septiembre por Podemos Grupo Confederal (UP, EC, EM), Izquierda Unida, EH Bildu, ERC, PdeCat, Compromís y PSOE. Otros partidos como Ciudadanos y PNV «aunque no fueron firmantes, se comprometieron con CeAQUA a votar a favor de la toma en consideración», recuerda la coordinadora. «Tan solo el Partido Popular no nos ofreció ninguna respuesta», dice el colectivo de víctimas del franquismo.

La iniciativa que echa a rodar en el Congreso de los Diputados cuenta «con el apoyo de todas las organizaciones que integran la CeAQUA, además de entidades, nacionales e internacionales, defensoras de los derechos humanos y 18 asociaciones de víctimas por el robo de bebés en todo el Estado español».