El Gobierno defiende que el torturador Billy el Niño tenga una medalla pensionada y rechaza retirársela

El Gobierno no tiene intención de retirar la medalla pensionada que disfruta el expolicía torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras la pregunta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante la sesión de control y en presencia de algunas de las víctimas del exagente en la tribuna de invitados del Congreso.

“Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración”, ha asegurado Zoido. El ministro ha asegurado que la medalla no la concedió “este Gobierno” sino que “se concedió hace más de 40 años”. “Nadie lo ha solicitado oficialmente”, ha esgrimido Zoido, quien ha señalado que “no parece que haya justificación legal” para actuar contra el expolicía torturador. “No se tiene constancia de que esa condecoración no se haya retirado a nadie”, ha rematado.

La respuesta del ministro del Interior ha sido recibida con un sonoro aplauso de los diputados del Partido Popular. “Acaban de aplaudir que se condecore a un torturador”, les ha espetado Iglesias en su turno de palabra, lo que ha enervado a los representantes del PP, que han comenzado a gritar y abuchear al orador.

Iglesias ha recordado algunas de las torturas cometidas de forma reiterada y durante años por Antonio González Pacheco. “Chato Galante: ‘me abrieron la cabeza, estaba desnudo, me tenían como un fardo esposado en el pasillo a un radiador y cuando pasaba un policía, me pegaba o me apagaba un cigarrillo en la cabeza. Billy el Niño disfrutaba y presumía de ello. Willy Meyer: “Apretó la pistola contra mi pecho y dijo e iba a matarme como a Julián Grimau. Gatilló la pistola y oí el sonido del disparo. No estaba cargada. A Luis Miguel Urbán e hicieron la toalla mojada, una simulación de un ahogamiento. Lidia Falcón: ‘Me golpearon en el estómago y el hígado. Mientras me golpeaban me dijo: ahora ya no parirás más, puta”.

“Usted no seguirá en este ministerio mucho tiempo. Ojalá que la ministra o ministro del Interior que nombre el PSOE retire esa medalla a ese malnacido”, ha concluido Iglesias.

Víctimas del torturador Billy el Niño, en la tribuna del Congreso tras la intervención de Pablo Iglesias. EFE

Algunas de las víctimas estaban en la tribuna y han aplaudido al grupo de Unidos Podemos mientras Zoido retomaba la palabra. El ministro del Interior se ha defendido y ha alegado que no hay ninguna sentencia que confirme esas denuncias. El Gobierno de Mariano Rajoy bloqueó que Billy el Niño fuera juzgado en España, primero, y la Audiencia Nacional su extradición a Argentina, después.

Pablo Iglesias, en su escaño tras recibir los aplausos de las víctimas del policía torturador Billy el Niño. EFE

Zoido ha pasado a la ofensiva y ha sacado el argumentario que ha esgrimido el PP y el Gobierno durante toda la sesión, con la polémica del chalé de Iglesias e Irene Montero por bandera.

En ese momento el diputado de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha increpado a Zoido desde su escaño y ha asegurado que “es una vergüenza lo que está diciendo”. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, le ha llamado al orden y le ha amenazado con echarle del Pleno.

Eurodiputados piden una “reacción contundente” de Bruselas tras mantener el Gobierno la condecoración de Billy el Niño

https://www.eldiario.es/sociedad/Eurodiputados-Bruselas-Espana-Billy-Nino_0_776923342.html