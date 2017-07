La jueza Servini deniega la exención de prisión a Martín Villa

Por los abogados de Martín Villa se interesó al Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, a cargo de la Jueza Servini de Cubría, su exención de prisión. Dicha solicitud tenía como finalidad última, esencialmente, que pudiera prestar declaración indagatoria en la causa sin ser detenido en Argentina ni ingresar en prisión mientras se tramita el proceso.

Dicha exención de prisión le fue denegada al ex ministro franquista, inicialmente, por medio de resolución de fecha 7 de junio de 2017, dictada por el referido Juzgado.

Interpuesto recurso contra esta última resolución, la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, con fecha 13 de julio de 2017, estimó el recurso interpuesto por el abogado de Martín Villa al objeto de que fuera acordada la exención de prisión del imputado.

Pues bien, la Jueza Servini al día siguiente, esto es, con fecha 14 de julio de 2017 dictó una nueva Resolución, cumpliendo con lo requerido por la Cámara Criminal y Correcional respecto a la motivación de su resolución inicial, en la que reitera que no se le concede la exención de prisión al ex ministro franquista, esencialmente, por los siguientes motivos:

1.- Gravedad de los delitos por los que se encuentra imputado (homicidio y crímenes de lesa humanidad). En dicha resolución la Jueza Servini recuerda que el Ministro no sólo está imputado por los hechos del 3 de marzo de 1976, sino también como responsable de 6 homicidios más cometidos en un período posterior en el que era titular del Ministerio de la Gobernación (hechos acontecidos en 1976 y 1977).

En dicha resolución la Jueza Servini afirma con toda rotundidad que los delitos imputados a Martín Villa se produjeron en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político.

2.- La contumaz posición del imputado a eludir la acción de la justicia, incluido el riesgo de fuga. Desde el 30 de octubre de 2014 no se le ha podido tomar declaración indagatoria, trámite necesario para acordar, en su caso, su procesamiento.

Desde la CEAQUA celebramos la nueva resolución dictada por la Jueza Servini que deniega, una vez más, la exención de prisión al imputado Martín Villa. Debemos recordar al ex ministro franquista que si desea que se le tome declaración indagatoria en la denominada “querella argentina” lo que tiene que hacer es ponerse a disposición judicial, cosa que hasta ahora no ha hecho y que las condiciones en las que debe desarrollarse dicha declaración las fija, como no puede ser de otro modo, la autoridad judicial.

Por último conviene aclarar que la resolución dictada por la Cámara Criminal y Correccional de Buenos Aires, a la que anteriormente hacíamos mención, y que resulta inefectiva después de la dictada por la Jueza Servini al día siguiente, ni revocaba la orden de detención del ex ministro franquista, ni afectaba a los hechos que se le imputan.

