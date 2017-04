Los casos de bebés robados en Nueva York

El 4 de abril de 2017 la presidenta de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños, Soledad Luque, participó en el 2º panel de la serie “Victims of Franquismo: A Reparation that Never Comes”, organizado por la periodista e investigadora Montse Armengou y que se celebró en el King Juan Carlos of Spain Center de la Universidad de Nueva York.

Compartimos el enlace con la grabación del panel en el que compartió sesión con la propia Montse Armengou, Pablo de Greiff (Relator de Naciones Unidas) y Arancha Borrachero (Directora del Proyecto “Mujer y Memoria”

PANEL 2

Forty Years of Democracy without Reparation – The Forgotten among The Forgotten: Francoist Violence against Women and Children

http://www.kjcc.org/event/panel-2-the-un-reproves-spain-forty-years-of-democracy-without-reparation-the-forgotten-among-the-forgotten-francoist-violence-against-women-and-children/

