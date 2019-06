Comentarios desactivados en Rivas- Vaciamadrid presenta una querella contra los crímenes del franquismo Enviado por CeAqua sobre 18/12/2018 en Noticias de la Plataforma madrileña

Rivas se querella contra el franquismo por los crímenes perpetrados contra sus vecinos

ALEJANDRO TORRÚS/ Público



El Ayuntamiento de Rivas ha interpuesto este martes una querella contra los crímenes del franquismo perpetrados contra los vecinos de esta localidad madrileña. La denuncia recoge casos por desaparición forzada, asesinato y tortura en un contexto de crímenes de lesa humanidad y abarca toda la dictadura franquista. La presentación de esta querella responde a la moción que fue presentada en 2016 por los grupos Rivas Puede, Somos Rivas y Socialista y que recibió los votos en contra de PP y Cs.

La querella ha sido presentada en los juzgados de plaza de Castilla por el alcalde de Rivas, Pedro del Cura; el concejal de Participación Ciudadana de Rivas, Antonio Flórez; y la abogada María Galán, entre otras personas. «Hay gente que dice que quiere pasar página. Nosotros, lo que decimos es que para pasar la página hay que leerla y para eso necesitamos tener toda la información y documentos y situarlo en la agenda política», señaló a Público el alcalde Pedro Del Cura cuando anunció su deseo de formalizar esta querella. «Hay gente que dice que quiere pasar página. Nosotros, lo que decimos es que para pasar la página hay que leerla y para eso necesitamos tener toda la información»

Tras la aprobación de la moción, el Consistorio abrió una oficina municipal de atención a las víctimas de la dictadura, donde los vecinos relataron sus experiencias y aportaron las pruebas y evidencias sobre los crímenes de los que tenían constancia. Este periódico pudo conocer los casos de varios hijos de fusilados y un torturado, que prestaron su declaración para la Oficina de víctimas creadas por el Ayuntamiento.

Un ejemplo de ellos es Manuel Blanco Mesón, de 83 años, que acude a los tribunales a pedir justicia para su tío y su abuelo, asesinados por la dictadura, y para su madre, Elena Mesón, que fue detenida, torturada y condenada a a 12 años y un día de cárcel. «Quiero que se conozca bien lo que pasó. Lo que sufrimos. Que la gente joven lo sepa y, también, que los descendientes de los responsables de los crímenes no sigan viviendo a cuerpo de rey gracias a los actos de sus padres», denuncia.

Javier Navascués y Pilar Alcover

La Oficina de Víctimas también recogió el testimonio de Javier Navascués Chivite, de 69 años, que fue torturado durante su segunda estancia en la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Puerta del Sol de Madrid. Tanto él como su mujer, Pilar Alcover, fueron detenidos el 28 de junio de 1973 por sus vínculos con la Liga Comunista Revolucionaria (LCR).

«Como me negué a colaborar con ellos comenzaron las torturas. Me pusieron a hacer ‘el pato’, en cuclillas, con las muñecas esposadas por debajo de los muslos y me pusieron a andar sin parar por la sala de interrogatorios cubierto con una manta en pleno verano. Luego venían los golpes y las amenazas. Así estuve varios días. Recuerdo cuando me negué a seguir porque no podía más. El policía me dio una patada en el costado, que me dejó sin aliento y me levantó en vilo tirando de los brazos», recuerda Javier, que señala que durante los interrogatorios también estuvo presente el policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Ahora todos estos dos casos, junto a otros, serán puestos en conocimiento de la Justicia. Rivas se une de esta manera a los municipios que han acudido a los tribunales para pedir justicia para las víctimas del franquismo. En esta lista se encuentra, de momento, consistorios como el de Barcelona, Pamplona, Vitoria, Elgeta y Mondragón.

