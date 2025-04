Celebración en Iruñea por el procesamiento de Martín Villa

COMUNICADO LEÍDO EN LA CELEBRACIÓN:

Como ya conoceréis, La jueza Servini ha procesado a Martín Villa, entre otros, por el asesinato de Germán en los Sanfermines de 1978.

Esta noticia nos debe llenar de alegría y satisfacción porque es el resultado de once años peleando contra las trabas y obstáculos que el Estado español ha ido poniendo en todo momento.

En este triunfo han participado diferentes colectivos, asociaciones, sindicatos, ayuntamientos, parlamento de Navarra, partidos políticos y, muy especialmente LAS PEÑAS DE PAMPLONA.

Esta resolución judicial es fruto del empeño y tozudez de quienes no hemos dejado de reivindicar justicia para este crimen.

Por ello, queremos celebrarlo de alguna manera, aquí en la estela de recuerdo a Germán, junto con vosotras y vosotros.

Somos. Sois, una parte de la sociedad navarra, luchadora y empeñada en conseguir, no solo la Verdad de aquella agresión, sino también la JUSTICIA a la que nunca renunciaremos.

Como no recordar, en este momento, a quienes nos han acompañado y que, por desgracia, no están presentes. Echamos mucho de menos a gentes como Antonio Salinas “Madero” y a tantas otras que han estado en la pomada y ahora no pueden disfrutar de esta conquista.

Decimos conquista porque el Auto judicial dice, entre otras cosas, que, en el año 1978, en plena Transición, se daba una continuidad de las estructuras franquistas y de sus políticas represivas.

También es una bofetada a los tribunales españoles que, una y otra vez, están negando el derecho de las víctimas a la Justicia.

Ahora tenemos que seguir demandando de los tribunales españoles esa Justicia negada, y que se ha demostrado que es posible.

También hay que interpelar a los partidos políticos para que la Ley de Memoria Democrática garantice la aplicación de los principios de Justicia Universal y el acceso a la justicia de todas las víctimas. La persistencia de la Ley de Amnistía, cuya derogación exigimos, constituye un obstáculo para conseguir Verdad, Justicia y Reparación.

Pamplona, 2021-10-23

Te puede interesar: