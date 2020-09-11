El ssábado 12 de septiembre en conexión por Internet se puede asistir. También hemos subido el vídeo

Conferencia Internacional sobre la apropiación de niñas y niños en Argentina y España.

Dos países que han sufrido sanguinarias dictaduras donde se produjeron crimenes contra la humanidad cuyas consecuencias perduran a día de hoy.

Uno de ellos es el robo de bebés, tema que ocupa la Conferencia.

Los ponentes hablarán de la situación en ambos países y la labor realizada desde el ámbito de los derechos humanos, la investigación y el activismo por la recuperación de la identidad de los bebés robados, hoy adultos en busca de sus orígenes.

Puedes ver la conferencia en este video:

Apropiación de la identidad. Niñxs robadxs en Argentina y España En el mes de la identidad, ARMH Argentina propone un espacio para compartir y reflexionar sobre las apropiaciones de niñxs en Argentina y España como parte del accionar de las dictaduras. Participarán Horacio Pietragalla Corti, Secretario de DDHH de la Nación, Soledad Luque, Presidenta de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños de España, Claudio Capuano, Cátedra de Salud y DDHH de la Facultad de Medicina de la UBA, Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido, miembro de laComisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo e integrante de CoNaDI. Publicada por ARMH argentina en Sábado, 12 de septiembre de 2020

