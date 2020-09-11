El ssábado 12 de septiembre en conexión por Internet se puede asistir. También hemos subido el vídeo
Conferencia Internacional sobre la apropiación de niñas y niños en Argentina y España.
Dos países que han sufrido sanguinarias dictaduras donde se produjeron crimenes contra la humanidad cuyas consecuencias perduran a día de hoy.
Uno de ellos es el robo de bebés, tema que ocupa la Conferencia.
Los ponentes hablarán de la situación en ambos países y la labor realizada desde el ámbito de los derechos humanos, la investigación y el activismo por la recuperación de la identidad de los bebés robados, hoy adultos en busca de sus orígenes.