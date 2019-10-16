Goteo inicia un crowdfunding para hacer un documental sobre el torturador Billy el Niño. “BILLY”

CTXT

https://www.goteo.org/project/billy-el-documental

Una vez más, desde CTXT queremos pediros ayuda. Os necesitamos a todas para impulsar un documental que creemos necesario y que solo si nos unimos podrá ver la luz.

Billy nació como un proyecto de ficción, como una película que pretendía viajar al pasado desde nuestro presente a través de la figura del torturador franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. El plan original de Max Lemcke se descartó después de que RTVE, A3 y Movistar decidieran no financiar el largometraje, pese a su interés inicial.

Tras el intento fallido de hacer una película de ficción basada en el personaje de Billy el Niño, en CTXT decidimos coproducir un documental con los relatos de las personas que estaban dispuestas a contarnos sus experiencias vividas frente al torturador. En la actualidad, González Pacheco lleva una vida de jubilado confortable: un símbolo de una transición mal contada y aún no terminada.

Para este proyecto, en el que nos unimos a la productora La Extraña Zine, necesitamos vuestra ayuda. CTXT es una revista pequeña, que se sostiene gracias a las cuotas de sus suscriptores, y no tenemos presupuesto. Así que desde aquí os animamos a que os convirtáis en coproductores de Billy, a que forméis parte de este proyecto de memoria colectiva.

La idea surgió a partir de un titular periodístico: “La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Billy el Niño al estar prescritos los delitos”, EL PAÍS (30 de abril de 2014). El Tribunal argumentaba que los 13 delitos de torturas por los que Argentina reclamaba a Antonio González Pacheco no podían ser calificados de lesa humanidad y que, por tanto, habían prescrito.

Las intenciones del documental no son revanchistas. El objetivo, más bien, es mirar atrás para conocer la memoria como un puente para seguir avanzando, como un lugar de encuentro con el otro. Muchas son las heridas que no han cicatrizado. Muchos son los fantasmas de un tiempo oscuro que cada vez está más presentes en nuestros días.

Descripción del proyecto. Características, fortalezas y diferenciales.

En nuestro cine no ha sido fácil tratar el tema de la violencia durante la transición. Cuando han pasado más de cuarenta años, podemos hablar de esta violencia sin miedo. Debemos adentrarnos en las fisuras de una época, porque lo que necesitamos es conocer la verdad. Billy es un documental que pretende reflejar con respeto y rigor los acontecimientos de la historia reciente de los que habla: unos hechos poco conocidos para la mayoría de los espectadores. Queremos avanzar a través del conocimiento de aquello que ha construido nuestro presente; porque sólo podremos superar el pasado si lo iluminamos.

Para el documental se grabarán distintas entrevistas en Madrid, Vigo y Barcelona. En total hay unas 25 acordadas; muchas de ellas serán con las víctimas del propio Billy, pero también hablaremos con políticos en activo, con policías, periodistas, abogados…

Tras la fase de rodaje, entraremos en la etapa del montaje y de adaptación. El montaje es un proceso muy enriquecedor que a veces es el verdadero germen de la película documental. Es en este momento donde la película se fabrica.

CTXT es un medio comprometido con la memoria histórica desde su nacimiento. Hemos informado con profusión y rigor; hemos cubierto exhumaciones de fosas comunes, búsqueda de desaparecidos; hemos entrevistado a especialistas; hemos dado voz a los que dedican su vida a no permitir el olvido. Por todo ello, además de por la solvencia del equipo de Billy, hemos decidido coproducir este documental.

La revista está tan involucrada en el proceso creativo que gran parte de las recompensas de este crowdfunding van unidas a nuestro trabajo periodístico.

Motivación y a quién va dirigido el proyecto

Con este proyecto, el equipo de CTXT y la productora La Extraña Zine queremos llegar a personas comprometidas con la memoria, la libertad y la cultura . Tenemos la firme convicción de que sin memoria no hay democracia, y este documental nos acerca a uno de los episodios más duros y peor relatados de nuestra historia reciente.

Queremos que la voz de las personas torturadas por Billy el Niño sea escuchada, denunciar lo sucedido, recuperar la memoria histórica para reparar a las víctimas y explicar los motivos de su impunidad. Es necesario alertar contra los totalitarismos, persecuciones ideológicas y abusos de poder; y hay que impedir que la historia se repita. Ojalá que con la difusión de este documental logremos despertar conciencias y ayudemos a activar los mecanismos necesarios para que por fin se haga justicia.

Sabemos que contamos con la comunidad de la revista Contexto, personas defensoras del periodismo libre e independiente que han permitido que el proyecto, que comenzó en 2015 con apenas 14.000 euros de inversión, sea ahora un modelo casi sostenible. Pero también queremos llegar a otras cientos de personas que como nosotras crean en cambiar el mundo.

Y, a quienes nos apoyéis, no olvidéis que los mecenas tienen una desgravación de hasta el 75% (aquí tenéis la calculadora fiscal: https://goteo.cc/calculadora )

Te puede interesar: