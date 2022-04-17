La Comuna

Los próximos días 22 y 23 de abril tendrán lugar las Jornadas sobre represión y luchas de las mujeres en el tardofranquismo que se celebrarán en el Aula Escalonada de la Escuela Profesional de Relaciones Laborales de la UCM (Metro Noviciado), Madrid.

Memoria Histórica viva narrada por las mujeres protagonistas de la lucha contra la dictadura

En los últimos años la investigación y difusión de las luchas de las mujeres en la guerra y la posguerra ha ido aumentando pero todavía existe un gran desconocimiento acerca del papel que éstas tuvieron en el último periodo de la dictadura. Esto ha llevado al Grupo de Mujeres de La Comuna, asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista, a organizar estas Jornadas que consideran fundamentales.

Para ello contarán con diversas mesas de debate donde se abordará la represión y cárceles de mujeres, la militancia y lucha obrera, el papel de la iglesia, el “robo de bebés”, el activismo en las universidades, la organización en los barrios y el feminismo, entre otros temas. Tanto desde una perspectiva académica como desde la propia experiencia vital, contando con las mujeres que protagonizaron estas luchas, que sufrieron la represión política y sentaron un precedente clave en las luchas por las libertades políticas y la democracia a partir de los años sesenta. Todas las mesas contarán con un espacio de debate abierto para las personas interesadas en formar parte de la conversación.

Se desarrollarán a partir del viernes 22 de abril:

17:00 Introducción a las jornadas de la mano de Laura Encabo, activista en grupo de mujeres de La Comuna.

17:15. Mesa 1. Las cárceles en el tardofranquismo: lucha política, Tribunal de Orden Público y delitos específicos

Con la participación de:

Ana García

Licenciada en