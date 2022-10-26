Los medios recogen la petición de aprobar YA la ley de bebés robados

CeAqua

Dejamos una recopilación de artículos que han reflejado la necesidad de desbloquear la aprobación de la ley de bebés que lleva más de dos años pendiente de trámite en las Cortes españolas.

Tres historias que justifican la urgencia de aprobar una ley de niños robados

Irene Meca lleva toda la vida buscando pistas sobre su origen biológico; Juani Fernández acumula indicios sobre la falsificación de la partida de defunción de su hermano; y Cristina Moracho pide acceso a los archivos hospitalarios para poder demostrar que su hijo fue entregado a otra familia.

Un centenar de personas pide en Madrid la tramitación urgente de la ley de bebés robados

Las asociaciones de víctimas denuncian que la proposición de ley lleva dos legislaturas bloqueada en proceso de enmiendas.

La falta de voluntad política pone en peligro la Proposición de Ley sobre los «bebés robados»

Las organizaciones de familias afectadas exigen a los grupos políticos del Congreso de los Diputados la finalización inmediata del trámite de enmiendas para que la Proposición de Ley continúe sin más demora su proceso parlamentario

