Se han presentado nuevas querellas por torturas

Estas querellas se unen a las 80 querellas criminales ya presentadas que han sido impulsadas desde CEAQUA. La más reciente, ha sido la presentada, en colaboración con el grupo Irídia en Barcelona por Carles Vallejo, como consecuencia de las torturas sufridas en 1970.

Cuatro denunciantes de torturas durante el franquismo buscan justicia amparados por la Ley de Memoria

Eldiario.es/Laura Galaup

Se han presentado cuatro nuevas querellas contra agentes policiales de la dictadura después de que haya entrado en vigor la norma que determina que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no amnistiables

Ya son cinco las querellas presentadas por represaliados durante el franquismo por presuntas torturas y crímenes contra la humanidad tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. A la primera que se presentó en Barcelona, se han sumado en las últimas semanas cuatro más en diferentes provincias del país: Ferrol (A Coruña), Valencia, Pamplona y Madrid. “No estamos denunciando únicamente los crímenes; también, un modelo político de impunidad”, ha apuntado este martes Jacinto Lara, abogado de la Querella Argentina.

