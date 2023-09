Tres periodistas de El Salto, premiados por su trabajo sobre prófugos de delitos de lesa humanidad

Desde CeAqua damos la enhorabuena a estos compañeros de la lucha contra la impunidad.

El Salto

El trabajo de Ter García, Pablo Elorduy y Álvaro Minguito que investiga el paradero de prófugos de la justicia acusados de delitos de lesa humanidad ha sido premiados con el Cross Border Cooperation Prize.

https://www.elsaltodiario.com/medios/tres-periodistas-el-salto-premiados-profugos-delitos-lesa-humanidad

El trabajo de los periodistas Ter García y Pablo Elorduy además del fotógrafo Álvaro Minguito “On the run from the past”, que investiga el paradero de prófugos de la justicia acusados de delitos de lesa humanidad, han sido premiados con el Cross Border Cooperation Prize de Stars4Media.

“On the run from the past” es un proyecto que El Salto lleva a cabo en colaboración con el medio francés StreetPress y el Centro di Giornalismo Permanente, ubicado en Italia. Se trata de una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea en el marco del proyecto piloto Stars4Media, un proyecto que fomenta la investigación relacionada con la innovación, las políticas y los desafíos socioeconómicos.

Como parte de este proyecto, El Salto ha publicado varios reportajes desde julio de este año. El primero seguía los pasos de Carlos García Juliá, uno de los asesinos de los abogados de Atocha en 1977, quien fue extraditado a España desde Brasil en febrero con 10 años y medio de condena pendiente de cumplir.

“On the run from the past” también ha desvelado cómo desde 2013 España se ha negado a entregar a Argentina prófugos acusados de delitos de lesa humanidad que han encontrado refugio en España. Además, la investigación ha detallado cómo, tres décadas después de que cayera la última dictadura del siglo XX en Latinoamérica, 60 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Uruguay y Guatemala siguen prófugas de la justicia.

Los dos últimos reportajes se centraban en casos relacionados con violencia cometida por la extrema derecha en España, donde en los años 80 decenas de militantes españoles de extrema derecha, muchos de ellos de Fuerza Nueva y buscados por la justicia, huyeron a Paraguay. El último reportaje publicado en el marco de este proyecto ponía en contexto el asesinato de Yolanda González, un caso que condensa las incógnitas en torno a la connivencia entre los ultras, la guerra sucia contra ETA y

